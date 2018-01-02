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SPK Başkanı görevini bıraktı!

SPK Başkanı görevini bıraktı!.11284
  • Giriş : 02.01.2018 / 15:22:00
  • Güncelleme : 02.01.2018 / 15:21:16

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı.

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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı. SPK'nı güncellenen internet sitesinde yer alan şemasında kurul başkanı pozisyonunun boş bırakıldığı öğrenildi.

Kurulun internet sitesinde Ertaş'ın görev süresinin dolması nedeniyle görevden ayrıldığı ibaresi yer aldı. Ertaş'ın özgeçmişi "Kurul Başkanı" sekmesinin altındaki bölmeden de kaldırıldı.

Ertaş, Ocak 2013’te SPK başkanı olarak göreve başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, 2013 yılı Ocak ayında atandığı bu görevinin yanı sıra Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetim kurulu başkanlığını ve İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyici Forumu Başkanlığı görevlerini de sürdürüyordu.

SPK’nın organizasyon şemasında başkan vekili konumunda Doç. Dr. Talat Ulussever bulunuyor

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