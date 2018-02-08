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Spor Bakanı Bak, Güney Kore'ye gidecek

Spor Bakanı Bak, Güney Kore'ye gidecek.16697
  • Giriş : 08.02.2018 / 15:55:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Güney Kore'ye gidecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin ortaklaşa düzenleyeceği 23. Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için Güney Kore'ye gitmeye hazırlanıyor.

Bakan Osman Aşkın Bak, 9-25 Şubat tarihleri arasında Güney Kore’nin PyeongChang şehrinde düzenlenecek 23. Kış Olimpiyatları’nda mücadele edecek milli sporcularımıza destek vermek amacıyla bu akşam Güney Kore’ye gidecek. Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye kafilesi ile birlikte Olimpiyatların resmi açılış törenine katılacak.

Bu arada, olimpiyat oyunlarının geleneği olan Bayrak Töreni, Olimpiyat Köyü’nde gerçekleştirildi. Türk kafilesinin de hazır bulunduğu törende, Türk Bayrağı göndere çekildi, İstiklal Marşı okundu. Törende Türk kafilesine Uluslar arası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener başkanlık etti.

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