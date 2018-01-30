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Spor Bakanlığı çalışanı 27 kişi gözaltında

Spor Bakanlığı çalışanı 27 kişi gözaltında.18993
  • Giriş : 30.01.2018 / 13:44:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişi gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarla Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Haklarında yakalama kararı verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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