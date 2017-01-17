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Spor şenliği düzenlendi

Spor şenliği düzenlendi.23835
  • Giriş : 17.01.2017 / 09:20:00

"Daha fit bir Türkiye" hedefleyen MACFit Spor Kulübü’nün Decathlon işbirliğiyle Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği spor şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

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Bilinçli ve nitelikli spor yapmak isteyenlere Optimum AVM’de keyifli ve rahat bir ortam sunan MACFit, spor içerikli eğlenceli aktivitelerine bir yenisini ekledi.

50 farklı spor dalında, amatör veya profesyonel her yaş grubuna uygun spor ürünleri sunan Decathlon mağazasının önünde iki seans şeklinde gerçekleştirilen etkinlik, bisiklet egzersizleri ile başladı. İkinci seansta ise katılımcılar, müzik eşliğinde step yaptı. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez koşulu olarak nitelendirilen sporu sevdirmek ve geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen etkinliğe, küçük büyük her yaştan ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe aktif olarak katılan ziyaretçiler, bir yandan sağlıklı spor yapma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirirken, diğer yandan stres atmanın en keyfini yaşadı.

Etkinliği izlemeyi tercih eden ziyaretçiler ise müzik eşliğinde spor yapanların ritmine uyup, alışveriş molalarına renk kattı.

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