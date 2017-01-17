Spor şenliği düzenlendi

Giriş : 17.01.2017 / 09:20:00

"Daha fit bir Türkiye" hedefleyen MACFit Spor Kulübü’nün Decathlon işbirliğiyle Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği spor şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.