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SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı.22973
  • Giriş : 24.12.2017 / 10:42:00

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

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Kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Modern savunma sistemleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Buna göre, SSM ve Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne ilişkin  düzenlemelere gidildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın  başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma  bakanlarından oluşacak.

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na  vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine  toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite  toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel  Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri  Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve  gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki  hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da  eklenmiş oldu.

Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi  amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek  miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar  alabilecek.

SSM, CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI

Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren  SSM, Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli  Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a  devredebilecek.

Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri fondan karşılanmak  üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.  İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra  Komitesince belirlenecek.

Müsteşarlık, işin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın  şartlarını, ihtiyaç makamlarınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate  alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Cumhurbaşkanı  tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak  firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenecek. Komite uygun gördüğü durumlarda  bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla üyelere veya Savunma Sanayii  Müsteşarı'na devredebilecek.

Savunma sanayisi alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla  fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilecek.

Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı'na yapılan  atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

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