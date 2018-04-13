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Stadyumda patlama: Ölü ve yaralılar var

Stadyumda patlama: Ölü ve yaralılar var.21882
  • Giriş : 13.04.2018 / 10:25:00

Afrika ülkesi Somali'de bulunan stadyumda patlama meydana geldi.

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Afrika ülkesi Somali'de büyük panik. Liman kasabası olan Brawe'de Perşembe öğleden sonra oynanan Futbol maçında peş peşe patlamalar meydana geldi. Olayda 5 kişi can verdi.

Yerel Futbol karşılaşmasında infilak eden bombayla Eş Şebab terör örgütünün ilk kez bir stadyumu hedef aldığını bildiriyor.

Ajansa konuşan yetkililer, beş can kaybının yanı sıra onlarca yaralı olduğunu aktardı. Yaşamını yitirenler arasında toprak sahadaki maçı izleyen seyirciler ve futbolcular da var.

Polis yetkilisi Muhammed Aden, bombanın uzaktan kumandayla patlatılmış gibi göründüğünü açıkladı.

El Kaide grubunun Afrika'daki uzantısı Eş Şebab, Somali'de onlarca terör saldırısı düzenledi. Otelleri, askeri karargahları ve sivilleri hedef alan örgütün yalnızca 2017 yılında gerçekleştirdiği saldırılarda 1000'den fazla can kaybı meydana geldi.

15 Ekim 2017 Somali tarihine kara bir gün olarak geçti. Eş Şebab örgütünün infilak ettirdiği bomba yüklü kamyonet başkent Mogadişu'yu cehenneme çevirdi, turistik bölgede 300'ü aşkın insan öldü.

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