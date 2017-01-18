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Statta güvenlik uzmanı görevlendirildi!

Statta güvenlik uzmanı görevlendirildi!.23884
  • Giriş : 18.01.2017 / 17:00:00

76 bin kişilik Old Trafford Stadı için güvenlik uzmanı görevlendirildi.

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İngiltere kulübü Manchester United, önemli bir duyuru yaptı. Terör tehdidine karşı statta bir güvenlik uzmanının görevlendirildiği bildirildi.

76 bin kişilik Old Trafford Stadı'nda herhangi bir olumsuzluk  yaşanmasını istemeyen Manchester United, kentin emniyet teşkilatındaki özel  araştırma biriminden emekli olmuş bir güvenlik görevlisini terörle mücadele  müdürü olarak işe aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bir süre önce kulüplere bir  uyarı yazısı gönderilmiş ve terör tehdidine karşı daha dikkatli olmaları  istenmişti.

Manchester United'ın dünyaca ünlü stadı Old Trafford, geçen yıl  yaşanan iki güvenlik zafiyetiyle gündeme gelmişti. Mayıs ayında bir güvenlik  şirketinin tatbikat sırasında tuvalette unuttuğu paket nedeniyle, Bournemouth  maçı öncesinde tribünler boşaltılmış, ardından da maç ertelenmişti.

Manchester ekibi, stat turunda içeri giren ve geceyi tuvalette geçiren  iki taraftar nedeniyle de kasım ayında haber olmuştu.

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