Subayların da olduğu 53 kişiye gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar çıktı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
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