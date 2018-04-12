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Subayların da olduğu 53 kişiye gözaltı

Subayların da olduğu 53 kişiye gözaltı.14171
  • Giriş : 12.04.2018 / 08:32:00
  • Güncelleme : 12.04.2018 / 12:38:07

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyonlar düzenlendi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar çıktı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

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