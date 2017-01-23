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Sudan Devlet Başkanı'ndan Trump yorumu

Sudan Devlet Başkanı'ndan Trump yorumu.13646
  • Giriş : 23.01.2017 / 12:41:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında Sudan'dan açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'den açıklama geldi. Beşir, Obama yönetiminin yaptırımları kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve Trump'tan da olumlu adımlar beklediklerini belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ABD'nin Sudan'a olan ticari yaptırımlarını kaldırma kararının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlaması temennisinde bulundu.

İstihbarat Teşkilatına bağlı Yüksek Güvenlik Akademisinin yeni binasının açılış töreninde konuşan Beşir, "Barack Obama yönetiminin yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladık. Bunun, Trump başkanlığındaki ABD yönetiminde de ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ön adımı olmasını arzuluyoruz." dedi.

Beşir, uluslararası barış ve güvenliğin desteklenmesi için ABD yönetimiyle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevini Donald Trump'a devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararıyla, Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Söz konusu başkanlık kararının uygulanmasının, "Sudan'ın insan hakları ve terörle mücadele konularındaki performansını sürdürmesini teşvik" amacıyla 6 ay sonrasına ertelendiği kaydedilmişti.

TRT

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