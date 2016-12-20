Suikast sonrası kritik görüşme!
Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan katılacak.
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Cenaze törenine Putin de katılacak
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Rus lidr Vladimir Putin, Andrey Karlov'a yapılan suikast sonrası talimatı verdi.