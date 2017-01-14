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Suikastçi böyle hazırlanmış

Suikastçi böyle hazırlanmış.12288
  • Giriş : 14.01.2017 / 08:42:00

Rus büyükelçi Karlov suikasti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast öncesi silahını bakıma verip, 200 tane de mermi aldığı belirlendi.

Büyükelçi Karlov’u öldüren polis memuru Altıntaş’ın 15 Kasım’da görev yaptığı birime başvurarak eylemde kullandığı silahının ateşleme düzeneğinde zaman zaman sorun yaşandığı gerekçesiyle bakım yaptırdığı ortaya çıktı. Altıntaş, beylik silahının bakıldığı tarihlerde 23 Kasım günü bu kez çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden "görev belgesi" çıkartarak 200 mermi alma hakkını kullandı.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen suikast soruşturmasına Rusya'dan gelen özel ekip de katılıyor. Rus heyetin her aşamasına katıldığı soruşturmada yeni gelişmeler var.

25 KASIM'DA BAKIMDAN ALMIŞ

Milliyet'in haberine göre bir başka yeni tespit ise Altıntaş'ın saldırı öncesi hazırlık aşamasındaki faaliyetleri oldu. Altıntaş, 15 Kasım'da görev yaptığı birime başvuru yaparak aynı zamanda eylemde de kullandığı silahına bakım yaptırdı. Altıntaş, tabancanın ateşleme düzeneğinde yer alan "iğne"nin zaman zaman takılıp çalışmadığı şikâyeti ile silahın boyanması ve atış testine tabi tutulmasını talep ederek silahını emniyetin ilgili birimine teslim etti. Altıntaş'ın beylik tabancası, talepler yerine getirilip, balistik teste sokulup, bakımı yapıldıktan sonra 25 Kasım'da kendisine iade edildi.

200 MERMİ VE SİLAH KILIFI

Altıntaş, beylik silahının bakıldığı tarihlerde 23 Kasım günü bu kez çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden "görev belgesi" çıkartarak 200 mermi alma hakkını kullandı. Altıntaş, bu belge ile silah ve mermi satan bir mağazadan 200 mermi ile "koltuk altı silah kılıfı" satın aldı. Altıntaş, eylem sırasında bu silah kılıfını takım elbisesinin altına takarak Karlov'u vurmak amacıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi.

MASAK'ın yaptığı çalışmalarda ilk aşamada Altıntaş'ın 4 ayrı bankaya ait kredi kartı kullandığı ortaya çıktı. Ancak, çok dikkat çeken bir harcama ya da para transferi yapılmadığı görüldü.

Altıntaş'ın kullandığı bilgisayarda da inceleme yapıldı. Bu incelemede, Altıntaş'ın 9 Aralık ve sonrasında evdeki bilgisayarından "Rusya Büyükelçiliği", "Rusya Kültür Merkezi" ve "Andrey Karlov" biçiminde Google arama motorundan aramalar yaptığı belirlendi.

Noel tatili için ülkesine dönen Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkan yardımcısının liderliğindeki Rus heyet pazartesi yeniden Ankara'da olacak ve soruşturma kaldığı yerden devam edecek.

CEMAAT ABİSİ 'HAMZA' FİRARDA

Altıntaş'ın iki yıllık polis okulu eğitimi sırasında "Hamza" kod adını kullanan bir cemaat abisi ile bağı ortaya çıkarıldı. Hamza kod adını kullanan kişinin kimliği Burak Yusmak olarak belirlendi. Yusmak'ın, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimi aldığı, 2014'teki mezuniyetinin ardından Mart 2016'da yurt dışına çıktığı ve bir daha Türkiye'ye dönmediği kayıtlardan anlaşıldı.

Soruşturma çerçevesinde, tanık ve şüpheli konumunda 92 kişinin ifadesi alındı. Yeni tanık ve şüphelilerin tespiti halinde ifade alımları devam edecek. İfadeleri alınanlar arasında olayın görgü tanıkları, Altıntaş'la bağlantısı olan kişiler, dolaylı da olsa olayla teması bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.

Altıntaş'ın Karlov'u vurma planı yaptığı sırada iki kez kaldığı otelde görüntü bulunamaması ise dikkati çeken diğer konu oldu. Altıntaş'ın evdeki bilgisayarından "Rusya Büyükelçiliği", "Rusya Kültür Merkezi" ve "Andrey Karlov" biçiminde Google arama motorundan aramalar yaptığı belirlendi.

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