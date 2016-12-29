Facebook Twitter Rss

Suikastçinin Rus sevgilisi ifşa oldu

Suikastçinin Rus sevgilisi ifşa oldu.11151
  • Giriş : 29.12.2016 / 09:43:00

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında sırtından vurulan Andrey Karlov suikastinde çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Rus bir kadınla olan ilişkisi ifşa oldu.

Abdülkadir Selvi'nin "Süikastçi ve bir kadın" başlıklı yazısında, katil Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili olarak,  "Cihatçı gibi işaret parmağını kaldırıp, “Suriye’yi unutmayın, Halep’i unutmayın” diye bağırmış, “Allahu Ekber” diyerek tekbir getirmişti. Bu tabloyu Arapça olarak okuduğu ‘Cihada biat edenleriz’ marşıyla tamamlamıştı."  deniliyor.

Yazıda ayrıca,

"Suikast sırasında cihatçı bir görüntü vermeye çalışan suikastçının, hareketli bir cinsel yaşamı olduğu ortaya çıktı.

Mevlüt Mert Altıntaş’ın uzun süre Rus bir kadınla ilişkisi olduğu tespit edildi. Suikastçı ile Rus kadın arasındaki ilişki Ankara’da yaşanıyor.

Kadın suikasttan çok önce Rusya’ya gitmiş. Moskova’da yaşıyor.

Rus heyet, kadını Moskova’da bulup sorguladı. Rus kadın Mevlüt Mert Altıntaş’ı teşhis edip, bir süre ilişki yaşadıklarını kabul etti.

Söz konusu uluslararası çapta bir suikast ve bir de kadın olunca, ilginç senaryolar geliyor insanın aklına.

...

Suikast sırasında cihatçı bir görüntü vermeye çalışan suikastçının, hareketli bir cinsel yaşamı olduğu ortaya çıktı.

Mevlüt Mert Altıntaş’ın uzun süre Rus bir kadınla ilişkisi olduğu tespit edildi. Suikastçı ile Rus kadın arasındaki ilişki Ankara’da yaşanıyor.

Kadın suikasttan çok önce Rusya’ya gitmiş. Moskova’da yaşıyor.

Rus heyet, kadını Moskova’da bulup sorguladı. Rus kadın Mevlüt Mert Altıntaş’ı teşhis edip, bir süre ilişki yaşadıklarını kabul etti.

Söz konusu uluslararası çapta bir suikast ve bir de kadın olunca, ilginç senaryolar geliyor insanın aklına." bilgisine yer veriliyıor

HÜRRİYET

İstanbul'da vinç devrildi! Trafik felç

Hamit Altıntop'a şok Tuzlaspor suçlaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor Taner gözaltına alındı

Survivor yarışmacısı Taner'in polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya