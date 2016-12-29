Suikastçinin Rus sevgilisi ifşa oldu
Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında sırtından vurulan Andrey Karlov suikastinde çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Rus bir kadınla olan ilişkisi ifşa oldu.
Abdülkadir Selvi'nin "Süikastçi ve bir kadın" başlıklı yazısında, katil Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili olarak, "Cihatçı gibi işaret parmağını kaldırıp, “Suriye’yi unutmayın, Halep’i unutmayın” diye bağırmış, “Allahu Ekber” diyerek tekbir getirmişti. Bu tabloyu Arapça olarak okuduğu ‘Cihada biat edenleriz’ marşıyla tamamlamıştı." deniliyor.
Yazıda ayrıca,
"Suikast sırasında cihatçı bir görüntü vermeye çalışan suikastçının, hareketli bir cinsel yaşamı olduğu ortaya çıktı.
Mevlüt Mert Altıntaş’ın uzun süre Rus bir kadınla ilişkisi olduğu tespit edildi. Suikastçı ile Rus kadın arasındaki ilişki Ankara’da yaşanıyor.
Kadın suikasttan çok önce Rusya’ya gitmiş. Moskova’da yaşıyor.
Rus heyet, kadını Moskova’da bulup sorguladı. Rus kadın Mevlüt Mert Altıntaş’ı teşhis edip, bir süre ilişki yaşadıklarını kabul etti.
Söz konusu uluslararası çapta bir suikast ve bir de kadın olunca, ilginç senaryolar geliyor insanın aklına.
...
Suikast sırasında cihatçı bir görüntü vermeye çalışan suikastçının, hareketli bir cinsel yaşamı olduğu ortaya çıktı.
Mevlüt Mert Altıntaş’ın uzun süre Rus bir kadınla ilişkisi olduğu tespit edildi. Suikastçı ile Rus kadın arasındaki ilişki Ankara’da yaşanıyor.
Kadın suikasttan çok önce Rusya’ya gitmiş. Moskova’da yaşıyor.
Rus heyet, kadını Moskova’da bulup sorguladı. Rus kadın Mevlüt Mert Altıntaş’ı teşhis edip, bir süre ilişki yaşadıklarını kabul etti.
Söz konusu uluslararası çapta bir suikast ve bir de kadın olunca, ilginç senaryolar geliyor insanın aklına." bilgisine yer veriliyıor
HÜRRİYET
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