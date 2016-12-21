Suikastçiyi anlattılar: Neşeliydi
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'de yaşayan ailesi meydana gelen olay sonrası şoka girdi.
Ailenin içe kapanık olduğu belirtilirken etraftakiler çok fazla dışarıyla bağlantıları olmadıklarını, tek bildiklerinin işçi emeklisi anne babanın bir polis oğulları bir de kızları olduğunu bildiklerini anlatıyor.
İKİNCİ EVLİLİKTEN
Olayın gerçekleştiği saatlerden itibaren gözaltında bulunan ailenin oturduğu Çeltikli Mahallesi’ne bağlı Morkent’teki Huzur Sitesi’nde ise sessizlik hakim. Anlatılanlara göre Mevlüt Mert Altıntaş’ın annesinin tren kazasında kaybettiği ilk eşinden bir kızı bulunuyor. Hamdiye Altıntaş, eşinin ölümünün ardından çalıştığı çırçır fabrikasında tanıştığı Manisa nüfusuna kayıtlı Esrafil Altıntaş ile tanıştı. Bu evlilikten 24 Haziran 1994’te Mevlüt Mert Altıntaş dünyaya geldi. Altıntaş liseye kadar Söke’de okudu. İddialara göre şu an kapatılan Körfez Dershanesi’ne bir dönem kayıt oldu. İzmir Rüştü Polis Ünsal Polis Okulu’ndan mezun oldu.
KOMŞULARI: EN AZ 4-5 SENEDİR BURADALAR
Ailenin içini çok fazla bilmediklerini anlatan apartman komşuları Altıntaş ailesini şu sözlerle anlattı:
''Çok üzgünüz. Biz buraya taşınalı 4-5 sene oluyor. Hamdiye Teyze ve eşi Esrafil amca kendi hallerinde Söktaş Çırçır Fabrikası’ndan emekli, emekli aylıklarıyla geçinen insanlardı. Ev kendilerinindi. Evli bir kızları bir de uzakta polis olduğunu bildiğimiz oğulları vardı. Oğullarını tanıyoruz dersek yalan olur. Çünkü okumak için şehir dışına gitmiş ve pek de buralara gelmezdi. Aile dün gece çok üzüldü. Perişan oldular.”
Dairede daha önce kiracı olan bir başka komşuları ise tek bildiklerinin oğullarının doğuda polis olduğunu söyledi.
MUHTAR: KAYITLARI 2 AY ÖNCE
Çeltikli Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı ile ailenin komşularının verdiği bilgiler çelişki gösterdi: Muhtar Aşçı, “Muhtarlığa kayıtları 06.10.2016’da yapılmış. Ev kendilerinin. Anne ev hanımı, işçi emeklisi baba ise kendini serbest meslek olarak kaydettirmiş. Oğulları Söke doğumlu ancak kaydını buradan aldırmış. Kız kardeşinin kaydı da bu adreste değil, sanırım evli olduğu için” diye bilgi verdi.
HÜRRİYET
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