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Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt

Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt.18153
  • Giriş : 29.04.2017 / 13:32:00

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt geldi.

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Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcu Caner Erkin'in güzel eşi Şükran Ovalı, Caner'in oyunculuk yapmasını istemediği ve kıskançlık krizlerine girdiği iddialarına açıklık getirdi. Ovalı, iddiaları yalanladı.

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in kıskançlık yaptığı için oyunculuk yapmasını istemediği haberlerine "Kesinlikle öyle bir şey yok. İyi bir iş olsun diye bekliyorum" dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le dört ay önce nikah masasına oturan Şükran Ovalı, eşinin projelerde yer almasına izin vermediği haberlerine isyan etti. Oyuncu, "Caner'in çalışmamı istememesi söz konusu değil. Kıskançlık iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Asla öyle bir şey yok. Konservatuvar mezunu bir oyuncuyum" dedi. Kendisine en çok desteğin eşinden geldiğini belirten Ovalı, "Oyunculuk hayattaki en büyük motivasyonum. İyi bir şey olsun diye bekliyorum. Çalışmayacağıma dair söylentiler kesinlikle yalan" şeklinde konuştu. Erkin ise, "Onun çalışmasını istiyor ve destekliyorum." açıklamasını yaptı.

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