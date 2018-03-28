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Şükran Ovalı hamile olduğu iddiasını doğruladı

Şükran Ovalı hamile olduğu iddiasını doğruladı.18153
  • Giriş : 28.03.2018 / 17:38:00

Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı hamile olduğu iddiasını doğruladı.

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Sepet Beşik

Asena Atalay ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve mutluluğu Şükran Ovalı ile yakalayan Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'in bir kız bebeği olacağı eşi tarafından açıklandı.

Asena Atalay'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Şükran Ovalı ile nikah masasına oturan Caner Erkin, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

Önceki akşam yemeği dışarıda yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamile olduğu yönünde çıkan haberleri ilk kez doğrulayan Şükran Ovalı, "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. İsim de düşünmeye başladık" dedi.

Son derece mutlu oldukları gözlenen çiftin, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

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