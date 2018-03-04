Şükran Ovalı'nın köpeği öldü: Melek oldu
Ovalı, köpeğinin ölünce "melek olduğunu" yazdı.
Caner Erkin'le hayatını birleştiren başarılı oyuncu Şükran Ovalı köpeğini kaybetti. Ovalı duygularını şusözlerle paylaştı: Benim haddinden fazla uslu kızım; insanoğlunu utandıracak asilliğin ve hassaslığın kalbime kazındı. Rahmetli babaannem hep ‘Allah iyilerle karşılaştırsın seni!' derdi. Şimdi daha iyi anlıyorum bu sözü. Seninle beraber tanıdığım tüm iyilere selam olsun. Melek oldu yavrum. Çillim.
DİĞER HABERLER
Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!
Deniz Akkaya, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi.
Murat Dalkılıç'a kötü haber: Hastalığı Vertigo
Popçu Murat Dalkılıç'a Vertigo hastalığı teşhisi konduğu öğrenildi.
Şarkıcı Emrah'tan oğlu Tayfun'a gönderme
Şarkıcı Emrah, sorun yaşandığı oğlu Tayfun'a göndermede bulundu.
Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Alara Bozbey ayrıldıklarını açıkladı.
Ümit Karan'ın evine icra memurları dayandı
Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın evinde icra memurları dayandı.
Ümit Yılmaz'dan yepyeni bir albüm: Siyah
Müziğinin en önemli yanının, duygu olduğunu söyleyen Ümit Yılmaz, 'Siyah' adlı albümünde, sevdaya da