Tafaftarlar Şükrü Saracoğlu'nu bu sefer doldurabilir
Ancak bu sefer stadın dolması bekleniyor.
Tarihinde belki de ilk kez Kadıköy’de böylesine boş tribünlere oynayan Fenerbahçe’de bugün stat dolabilir.
Deplasmandaki Galatasaray galibiyeti ve kupada yarı finalde Başakşehir karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin etkisiyle Sarı-Lacivertli futbolseverlerin Ülker Stadı’na gelmesi bekleniyor.
Özellikle maçın 16.00’da başlayacak olması ciddi bir avantaj. Öte yandan Kadıköy’de son oynanan Akhisar karşılaşmasını sadece 7 bin 549 kişi izlemişti.
FANATİK
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