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Tafaftarlar Şükrü Saracoğlu'nu bu sefer doldurabilir

Tafaftarlar Şükrü Saracoğlu'nu bu sefer doldurabilir.25527
  • Giriş : 30.04.2017 / 09:38:00
  • Güncelleme : 30.04.2017 / 09:43:20

Sarı lacivertli ekibin taraftarları, son zamanlarda takımını yalnız bırakmıştı.

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Ancak bu sefer stadın dolması bekleniyor.

Tarihinde belki de ilk kez Kadıköy’de böylesine boş tribünlere oynayan Fenerbahçe’de bugün stat dolabilir.

Deplasmandaki Galatasaray galibiyeti ve kupada yarı finalde Başakşehir karşısında alınan 2-2’lik beraberliğin etkisiyle Sarı-Lacivertli futbolseverlerin Ülker Stadı’na gelmesi bekleniyor.

Özellikle maçın 16.00’da başlayacak olması ciddi bir avantaj. Öte yandan Kadıköy’de son oynanan Akhisar karşılaşmasını sadece 7 bin 549 kişi izlemişti.

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