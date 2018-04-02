Süleyman Şah Türbesi yerine taşınıyor
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine er ya da geç taşınacağını, çünkü o toprakların Türk toprağı olduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi. 'FETÖ'nün beli kırıldı' diyen Işık , "Ama tam temizlendi denemez" ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık TRT Haber'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını analtan Işık 'Çünkü orası Türk toprağı" dedi.
Sincar operasyonu ile ilgili de konuşan Işık, "Afrin bölgesinin tamamında, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil, operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmiş olacağına dikkati çeken Işık, "Irak hükümetinden beklentimiz Sincar'ın Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması, o zaman harekata gerek kalmaz" dedi.
FETÖ operasyonları ile ilgili de konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, 'FETÖ'nün beli kırıldı' diyen Işık , "Ama tam temizlendi denemez" ifadesini kullandı.
TRT
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