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Sümeyye Erdoğan'dan boşanma açıklaması

Sümeyye Erdoğan'dan boşanma açıklaması.21371
  • Giriş : 09.05.2018 / 16:32:00

Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan boşanma açıklaması geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, boşanma konusundaki fikrini paylaştı ve boşanmanın külliyen kötü olmadığını niteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Biz, ‘Boşanma külliyen kötüdür, külliyen engellenmelidir’ gibi sığ bir bakış açısına sahip değiliz" dedi.

Bayraktar, 4. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’nde konuştu. Bayraktar'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
“Biz, ‘Boşanma külliyen kötüdür, külliyen engellenmelidir’ gibi sığ bir bakış açısına sahip değiliz. Şiddet vakalarında, artık ailenin ve bireylerinin zarar görmeye başladığı noktada bazen boşanmanın suhuletle gerçekleştirilmesi, hayat kurtarıcı olabiliyor. Ama tabii bunun haricinde aslolan evliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Çünkü huzur bir toplumun inşası için huzurlu aileler vazgeçilmez bir şart. "

Bayraktar, kongrede boşanmaya götüren nedenler, bunların nasıl engellenebileceği ve boşanmaya mecbur kalındıysa bunun sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi konularını ele almayı hedeflediklerini vurgulayarak, kongre öncesinde yapılan odak grup çalışmaları, mülakatların da önemli veri kaynağı olduğunu, kongreye 200'e yakın bildiri başvurusu yapıldığını, bunların arasında 31 bildirinin seçildiğini kaydetti.

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