SunExpress, 2 milyondan fazla koltukla 2017 yaz iç hat sezonunu satışa açtı

Giriş : 12.01.2017 / 10:23:00

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iki milyondan fazla koltuk arz edeceği 2017 iç hatlar yaz sezonunu yüzde 17 kapasite artışı ile satışa açtı.