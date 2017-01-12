SunExpress, 2 milyondan fazla koltukla 2017 yaz iç hat sezonunu satışa açtı
İzmir’den iç hatlarda 13 kente haftada 115 uçuş, Antalya’dan ise, iç hat uçuş ağına Erzurum’u da dahil edilerek, haftada toplam 10 destinasyona 83 uçuş gerçekleştirecek.
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress’in İzmir ve Antalya’yı direkt tarifeli seferlerle hem Türkiye’de hem Avrupa’da en fazla noktaya bağlayan hava yolu olduğunu belirterek, “2017 yaz sezonunda, İzmir’den, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Van, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Adana ve Kayseri, Kars, Konya ve Malatya’ya haftada 230 karşılık uçuş gerçekleştireceğiz. Antalya’dan ise İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Van, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Adana ve Kayseri’ye haftada 126 karşılıklı uçuş gerçekleştireceğiz” dedi.
“Dış hat uçuşlarında da, SunExpress, hem İzmir’den hem de Antalya’dan en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu olmaya devam ediyor” diyen Çalışkan, SunExpress’in Akdeniz ve Ege bölgelerine tarifeli direkt seferlerle en fazla turist getiren hava yolu olduğunu vurguladı: “2017 yaz sezonunda, İzmir’den yüzde 8’lik bir kapasite artışıyla Avrupa’da 26 noktaya haftada 130 direkt uçuş, Antalya’dan ise dış hatlarda, önceki yıla göre yüzde 23’lük bir kapasite artışıyla, Avrupa’da 33 noktaya haftada 280 uçuş gerçekleştireceğiz. Bu uçuşlara baktığımızdan İzmir ve Antalya’yı hem iç hatlarda hem de dış hatlarda tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yoluyuz. Aktarma merkezimiz İzmir ve merkezimiz Antalya’da mümkün olduğunca büyümeyi hedefliyoruz.”
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