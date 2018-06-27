Sunucu Alp Kırşan bir kez daha baba olacak!
Ekranların sevilerek izlenen yarışması 'Survivor'ı sunan Alp Kırşan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eşinin hamile olduğunu duyurdu.
Dominik'ten dönen ve ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Alp Kırşan, eşi Zeynep Dörtkardeşler'in karnının belirgin olduğu fotoğrafı "Biz bu fotoğrafta 9 kişiyiz" notuyla paylaştı.
Kırşan'ın takipçileri, bu müjdeli habere tebrik mesajları yağdırdı.
Kırşan ile eşi ikinci çocuk istediklerini verdikleri bir röportajda, "Zeynep iyi bir anne. Efe iki yaşına geldikten sonra ikinci çocuğu istiyoruz" sözleriyle belirtmişti.
NTV
DİĞER HABERLER
Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce yorumu!
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.
Yeliz Yeşilmen: Türkiye'nin Beyonce'siyim
Yeliz Yeşilmen ile Deniz Akkaya, sosyal medya hesapları üzerinden kapıştı.
Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yi oğluyla tanıştırdı.
Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması!
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den uyuşturucu ile ilgili açıklama geldi.