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Sunucu Alp Kırşan bir kez daha baba olacak!

Sunucu Alp Kırşan bir kez daha baba olacak!.32220
  • Giriş : 27.06.2018 / 12:43:00

Ünlü sunucu Alp Kırşan, bir kez daha baba olacağını sosyal medyadan duyurdu.

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Sepet Beşik

Ekranların sevilerek izlenen yarışması 'Survivor'ı sunan Alp Kırşan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Dominik'ten dönen ve ailesiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde tatilde olan Alp Kırşan, eşi Zeynep Dörtkardeşler'in karnının belirgin olduğu fotoğrafı "Biz bu fotoğrafta 9 kişiyiz" notuyla paylaştı.

Kırşan'ın takipçileri, bu müjdeli habere tebrik mesajları yağdırdı.

Kırşan ile eşi ikinci çocuk istediklerini verdikleri bir röportajda, "Zeynep iyi bir anne. Efe iki yaşına geldikten sonra ikinci çocuğu istiyoruz" sözleriyle belirtmişti.

NTV

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