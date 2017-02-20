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Sunucu Nazlı Çelik'ten 'Yıkılmadım' mesajı!

Sunucu Nazlı Çelik'ten 'Yıkılmadım' mesajı!.24828
  • Giriş : 20.02.2017 / 11:28:00

Nazlı Çelik, ikinci defa ayrıldığı Serdar bilgili'den sonra kendini topladı.

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Televiyonların sevilen sunucusu Nazlı Çelik ile Serdar Bilgili 6 ay süren ayrılıklaı sonrası ayrılmış, fakat ayrılığa dayanamayarak yeniden sevgili olmuştu. İkinci kez hüsran yaşayan çift kendini toplamaya çalışıyor.

Star TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik, aldatılınca Serdar Bilgili'den ayrıldı. Çelik, İngiltere'de eğlendiği görüntüleri Instagram'dan paylaşarak "üzülmüyorum" mesajı verdi.

Başarısızlığın bu seferki nedeninin araya bir kadının girmesi olduğu öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlardan sonra Çelik'in Instagram paylaşımları "üzgün değilim" mesajı veriyordu.

NAZLI ÇELİK'TEN "YIKILMADIM AYAKTAYIM" POZU

Serdar Bilgili'den aldatma nedeniyle ayrılan Nazlı Çelik, arkadaşı Tülin Şahin ile İngiltere'ye gitti. İngiltere'den mutlu olduğu kareleri paylaşan Çelik, adeta "yıkılmadım ayaktayım" pozu verdi.

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