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Süper hekimlere 200 bin liraya kadar maaş

Süper hekimlere 200 bin liraya kadar maaş.12645
  • Giriş : 23.07.2018 / 09:24:00

Kamuda çalışan nitelikli doktorlara 200 bin liraya kadar maaş ödenecek

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Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek. Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin yüksek maaş alabilecek.

200 BİN LİRAYA KADAR MAAŞ

Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.

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