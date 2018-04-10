Süper Lig'de flaş ayrılık! Fransız çalıştırıcı gitti
Süper Lig'de ayrılık. Bursaspor'u çalıştıran Le Guen'in ekipten ayrıldığı açıklandı. Kalan dönemde Bursaspor'un başında Mustafa Er olacak.
Bursaspor'un eski futbolcusu olan Mustafa Er geçen sezon Trabzonspor maçında takımın başında sahaya çıkmış ve Bursaspor'u Süper Lig'de tutmuştu.
"Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan “tek taraflı fesih“ e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Fransız teknik adam Bursaspor’un başında 28 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 34 maça çıktı. Bu maçların 13’ünü kazanan yeşil-beyazlı ekip, 14 maçta ise sahadan puansız ayrıldı.
Geçen sezon düşme potasında yer alan Bursaspor’da, 34. haftada oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi takım Mustafa Er’e emanet edilmişti. Genç çalıştırıcı, maç öncesi ve sonrası verdiği sınavla geçer not alırken, sahadan 2-1 galip ayrılan Bursaspor 6 hafta sonra kazanmayı başarmış ve ligde kalmıştı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ın kaptanı için İngilizler devrede
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup için İngilizler devreye girdi.
Beşiktaşlı Quaresma, G.Saraylıları çıldırttı
Beşiktaşlı Quaresma, Galatasaray taraftarlarını çıldırtan bir paylaşım yaptı.
Kaleci Volkan Demirel rekora koşuyor
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Volkan Demirel rekora koşuyor.
Çakar'dan Aykut Kocaman'a: Yaptığı şeytanlık
Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a ağır sözlerle yüklendi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'den müjdeli haber
Cengiz Ünder'in Barcelona ile oynanacak rövanş maçında sahada olabileceği belirtildi.
B.Münih'ten Ribery ve Robben açıklaması!
Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, tecrübeli yıldızları Robben ve Ribery hakkında konuştu.