Süper Lig'de şok! Ertuğrul Sağlam istifa etti
Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da işler karıştı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Malatyaspor ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan toplamıştı. Son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olan Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam hakem kararlarına isyan etmişti.
FANATİK
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