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Süper Lig'de şok! Ertuğrul Sağlam istifa etti

Süper Lig'de şok! Ertuğrul Sağlam istifa etti.13312
  • Giriş : 14.09.2017 / 13:33:00

Evkur Yeni Malatyaspor'da büyük şok. Ertuğrul Sağlam istifa etti.

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Beşik Modelleri

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da işler karıştı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Malatyaspor ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan toplamıştı. Son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olan Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam hakem kararlarına isyan etmişti.

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