Süper Lig'de şok istifa! Teknik adam bıraktı
Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor istifa depremi ile sallandı. Alanyaspor'un tecrübeli teknik direktörü Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Kalpar, kulüp yönetimi ile yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Yönetime istifamı sundum. Karşılıklı anlaşmaya vardık ve onlar da istifamı kabul ettiler" şeklinde konuştu.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, ligde geride kalan 17 hafta sonunda topladığı 18 puanla 14. sırada yer alıyor.
Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son maçta Çaykur Rizespor'a kendi sahasında 3-2 mağlup oldu.
Aytemiz Alanyaspor, ligin 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi evinde karşılaşacak.
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