Süper Lig'de yeni sezonun adı 'İlhan Cavcav'
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın ismi Spor Toto Süper Lig'De yeni sezona verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü'nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği'nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren'in ardından Süper Lig'in bu sezonuna verildi" denildi.
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