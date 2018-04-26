Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!
Bu haftasonu Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın saatinin değiştirildiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti. Daha önce 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan maç, aynı gün saat 19.00'a alındı.
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