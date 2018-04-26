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Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!.16435
  • Giriş : 26.04.2018 / 15:21:00

Antalyaspor-Trabzonspor maçının tarihinin değiştirildiği öğrenildi.

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Bu haftasonu Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın saatinin değiştirildiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti. Daha önce 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan maç, aynı gün saat 19.00'a alındı.

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