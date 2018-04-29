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Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!.26760
  • Giriş : 29.04.2018 / 08:10:00

2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek iki takım belli oldu.

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Sepet Beşik

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Robin Yalçın ile öne geçen Çaykur Rizespor, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İbrahim Üzülmez’in çalıştırdığı Çaykur Rizespor, böylece önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Haftanın bir diğer önemli maçında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Manisaspor’u 3-0 yendi. İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Ankaragücü, Boluspor’un Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalması ve Ümraniyespor’un Çaykur Rizespor’a yenilmesinin ardından son haftaya girilirken ikinci sıradaki yerini garantilemiş oldu. Ankaragücü de tıpkı Çaykur Rizespor gibi önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Süper Lig’e yükselecek son takım play-off maçlarının ardından belli olacak.

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