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Süper Lig ekibi, Eto'o için Konyaspor'la görüştü

Süper Lig ekibi, Eto'o için Konyaspor'la görüştü.14410
  • Giriş : 03.07.2018 / 09:42:00

Süper Lig ekibi Bursaspor, Eto'o için Konyaspor'la görüştü.

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Sepet Beşik

Antalyaspor'da oynadığu futbolla adından söz ettiren Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kritik bir görüşme gündeme geldi.,

A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o ile yakından ilgileniyor. Yeşil-beyazlı takım golcü sorununu Kamerunlu yıldız ile çözmeyi planlıyor.

Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon 29 maça çıkmış ve 12 gole imza atmıştı.

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