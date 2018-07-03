Süper Lig ekibi, Eto'o için Konyaspor'la görüştü
Antalyaspor'da oynadığu futbolla adından söz ettiren Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili kritik bir görüşme gündeme geldi.,
A Spor'un haberine göre; Bursaspor, Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Samuel Eto'o ile yakından ilgileniyor. Yeşil-beyazlı takım golcü sorununu Kamerunlu yıldız ile çözmeyi planlıyor.
Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon 29 maça çıkmış ve 12 gole imza atmıştı.
AHABER
DİĞER HABERLER
Galatasaraylı Tolga Ciğerci kayıplara karıştı
Galatasaray Başkanı'ndan transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması geldi.
Burak Yılmaz ile kritik görüşme bugün!
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili kulübü harekete geçti.
Beşiktaşlı Babel'e Brezilya ekibine gidyor
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel'e Brezilya'dan teklif geldiği öğrenildi.
Mbappe, 'Pele' yakıştırmalarına yanıt verdi
Pele'nin 60 yıllık rekoruna ortak olan Mbappe, yakıştırmalara cevap verdi.