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Süper Lig'in yeni ekibi Love için harekete geçti!

Süper Lig'in yeni ekibi Love için harekete geçti!.16443
  • Giriş : 08.06.2018 / 09:08:00

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor, Vagner Love'ın peşine düştü.

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Sepet Beşik

Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor özellikle takımı sırtlayan bir forvet almak istiyor. Karadeniz ekibi golcü için kesenin ağzını da sonuna kadar açacak. Bu kapsamda gündeme gelen ilk ve tek isim ise Beşiktaş’ın forvetlerinden Vagner Love. Siyah-Beyazlı takıma devre arasında Alanyaspor’dan transfer edilen, ancak beklentilere tam olarak cevap verilemeyen oyuncuya gelen teklifler bir süredir değerlendiriliyor.

Rize’nin de başarılı oyuncu için devreye girdiği ve Kartal’a kiralama önerisinde bulunduğu bildirildi. Oyuncunun yıllık ücretinin tamamını ödemeyi kabul eden Yeşil-Mavililer, Lens ve Mustafa Pektemek için de bilgi aldı.

42 GOLE KATKI

Alanyaspor ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de geride kalan 2 sezonda 52 karşılaşmaya çıkan Vagner Love, 36 gol attı, 6 asist yaptı. Adı Brezilya’dan takımlarla da anılan Vagner Love’ın, kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ifade ediliyor.

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