Süper teşvik paketi geliyor
Başbakan Binali Yıldırım'ın 128 milyar TL'ye ulaşan 23 proje için verileceğini duyurduğu teşvik paketi için tarih verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşvikleri pazartesi günü açıklayacak.
Projelerde başı petro-kimya alanı oluşturacak. Ayrıca ilaç, tarım ve sağlık alanlarında projelere destek sağlanacak. 28 Mart'ta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar TL yatırım teşvikini onayladık, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladık" açıklamasında bulunmuştu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" diyen Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Bütüncül kararlar alacağız" dedi. Ağbal, kimsenin ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmaması gerektiğini belirterek, "Kimse oyun kurmaya kalkmasın" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Philips Ceo'su Frans Van Houten'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
SABAH
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