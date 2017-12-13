Şüpheli minibüste 60 kilo patlayıcı bulundu!
Terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki hain saldırı planları devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da bombalı araçla saldırı yapacağını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 24 saat boyunca yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından kapalı kasa bir minibüste yüklü miktarda patlayıcı madde olduğunu tespit etti.
PKK'DAN KAYDI OLAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstihbarat ve TEM ekipleri bomba yüklü minibüsün Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. Sokakta park halinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
'FÜNYE İLE PATLATILDI'
Ekipler, minibüsün bulunduğu sokağa çıkan bütün yolları trafiğe kapattı. Olay yerine gelen ekipler, durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha uzmanı ekipler özel kıyafetini giyerek minibüste bir süre inceleme yaptıktan sonra araçta fünye ile patlatmalar gerçekleştirdi.
YAKLAŞIK 60 KİLO PATLAYICI MADDE
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, fünye ile patlatılan kapalı kasa minibüsten bazı parçaları dışarı çıkartılarak ilk incelemelerini yaptı. İlk incelemeye göre kapalı kasa minibüste yaklaşık 60 kilo patlayıcı madde buldu.
PATLAYICI ALÜMİNYUM TOZU VE RDX'TEN OLUŞUYOR
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2,5 saat süren incelemenin ardından şüpheli minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırdı. Kapalı kasa minibüste ele geçirilen patlayıcıların cinsinin alüminyum tozu ve RDX'ten oluştuğunun belirlendiği öğrenildi.
POLİS, BOMBALI ARACIN 'BAVER' KOD ADLI TERÖRİST ve İİT ZİRVESİNE YÖNELİK SALDIRI İDDİASI ARAŞTIRIYOR
Polis ekipleri; gözaltına aldığı şüphelinin, 19 Kasım'da düzenlediği operasyonda sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi 'Baver' kod adlı Yunus Sanamalı ile irtibatlı olup olmadığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesine yönelik bir saldırı mı planlandığı konusunda çalışmalarını genişleterek, incelemelerini sürdürüyor.
FATİH'TE PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜS OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Bahçelievler'de ele geçirilen 60 kilo patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 1 kişi daha gözaltın alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2'ye çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili çok yönlü çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih'te bir eve operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından daire didik didik aranırken operasyon sırasında çevredeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
PKK üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bahçelievler'de bulunan yaklaşık 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsü almaya gelen kişi ile birlikte olaya ilişkin toplam 2 kişi gözaltına alınmış oldu.
Olayla ilgili çalışma sürüyor.
Cnntürk
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