Suriye'de ateşkes! Rusya ve ABD anlaştı!
Associated Press (AP) ajansının, adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ve Rusya'nın, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ateşkes konusunda anlaştığı belirtildi.
Haberde, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe gireceği belirtildi.
Anlaşma, ABD'nin Suriye iç savaşının çözümü çabalarında yeni bir seviyeye işaret ettiği ifade ediliyor.
Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" kurulması için protokol imzalamıştı.
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