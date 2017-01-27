Suriye'de çözüm için tarih değişti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Lavrov, Suriye'deki krizin çözümünü sağlayacak Cenevre görüşmelerinin 8 Şubat tarihine ertelendiğini duyurdu.
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