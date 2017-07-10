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Suriye'de PKK karşıtı isyan!

Suriye'de PKK karşıtı isyan!.13895
  • Giriş : 10.07.2017 / 11:17:00

Suriye'de tüm dengeleri değiştirecek bir hareketlenme yaşandı.

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Yıllardır kan gölüne dönen Suriye'de önemli geşişmeler kaydedildi. Halep'in Mare ilçesinde halk, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bölgeyi terk etmesi için bir gösteri düzenledi.

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD protesto edildi. Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı.

Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce ''Terör örgütü PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı.

"Türkiye'ye mesajımız..."

Göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, ''Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki terör örgütü PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.'' dedi.

Avukat Mahmud Nacar da ''Suriye'de rejim, Şii milisler ve PYD'ye karşı devrimimiz devam ediyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Başarılı olana kadar devrimimiz devam edecektir. Türkiye ve Türk halkına, Suriyelilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu. Terör örgütü PKK/PYD, dün Halep'in Mare ilçesinde kontrolündeki bir köyde, tarım arazisinde çalışan işçilere ateş açtı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı

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