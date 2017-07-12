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Suriye'de Rus danışmana suikast

Suriye'de Rus danışmana suikast.13297
  • Giriş : 12.07.2017 / 08:01:00

Suriye'de bulunan Rus Savunma Danışmanına suikast düzenlendi

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Suriye'de kaos bitmiyor. Hama kentinde Afanasov kara kuvvetlerinin eğitimi için bulunan Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanosov, teröristlerce atılan havanlı mermi suikasti sonucu öldürüldü.

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