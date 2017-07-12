Suriye'de Rus danışmana suikast
Suriye'de kaos bitmiyor. Hama kentinde Afanasov kara kuvvetlerinin eğitimi için bulunan Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanosov, teröristlerce atılan havanlı mermi suikasti sonucu öldürüldü.
DİĞER HABERLER
DAEŞ üyesi ABD'li astsubay tutuklandı!
Terör örgütü DAEŞ üyesi ABD'li astsubay Hatvaii'de tutuklandı.
Trump: Putin'e baskı yaptım
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'e baskı yaptığını söyledi.
Saniyeler içinde kendini patlattı!
Irak'ın Musul kentinde kendini patlatan DEAŞ'lı bir kadının patlamadan saniyeler önce çekilmiş görün
İngiltere'den Trump'a çağrı: Karardan vazgeç
İngiltere Başbakanı Theresea May, ABD Başkanı Trump'ı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararından