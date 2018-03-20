Suriye'de saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var!
Reuters ve AP'nin haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'da bir pazar yerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Reuters'e göre 29, AP'ye göre ise 24 kişi hayatını kaybetti.
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