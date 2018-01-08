Suriye'de TSK konvoyuna saldırı!
Suriye İdlib'de gerginlik yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya roketatarlı saldırı düzenlendiği, saldırıdan 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet ettiği öğrenildi.
Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi. Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.
Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan topu saldırısı düzenlemişti.
HÜRRİYET
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