Facebook Twitter Rss

Suriye'de 'zehirli uranyum mermisi' kullanıldı!

Suriye'de 'zehirli uranyum mermisi' kullanıldı!.15154
  • Giriş : 15.02.2017 / 20:32:00
  • Güncelleme : 15.02.2017 / 20:41:32

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Suriye'de kullanılan silahlara ilişkin itiraf gibi açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Suriye'de DAEŞ'le mücadele eden ABD’nin 2015 yılı kasımında DAEŞ’e ait yakıt tankerlerini seyreltilmiş uranyum içeren mermilerle vurduğu ortaya çıktı. Zırhları delme özelliği bulunan uranyum mermileri, ortamda bulunan insanlar üzerinde ölümcül etkiler bırakabiliyor. .

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcülerinden binbaşı Josh Jacquez 16-22 Kasım 2015 tarihleri arasında DAEŞ'e ait yakıt tankerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren zırh delici yangın mermisi kullanıldığını söyledi.

Pentagon Suriyede zehirli uranyum mermisi kullandı

Mermilerde beşte bir oranında uranyum kullanıldığını ifade eden binbaşı Jacquez, “16 Kasım 2015’te dört adet A-10 uçağı toplam bin 490 adet 30 mm uranyum içerikli mermi ile birlikte bomba ve füze kullanarak 46 düşman aracını yok etti” dedi.

CENTCOM sözcüsü 22 Kasım tarihinde de yine 4 adet A-10 uçağının 3 bin 775 adet uranyum içerikli mermi, bomba ve füze kullanarak 293 DAEŞ aracını yok ettiğini belirtti.

ABD savaş uçaklarının uranyum mermilerini Haseke ve Deyr ez-Zor yakınlarında kullandığını belirten binbaşı Jacquez beşte bir karışımı “savaş karışımı” olarak nitelerken seçilen hedeflerin ve bu hedeflere karşı kullanılan silahların Silahlı Çatışma Kuralları'na uygun olarak belirlendiğini söyledi.

Pentagon Suriyede zehirli uranyum mermisi kullandı

ORGANLARA ZARAR VERİYOR

Ancak söz konusu mermilerin insan vücudu üzerinde kalıcı hasar bıraktığı belirtiliyor. Merminin zırhı parçalaması sonrası yayılan seyreltilmiş uranyum solunum yoluyla ya da vücuttaki yaralar aracılığıyla etkili oluyor. Zehirleyerek birçok organı çalışamaz hale getiren gaz kansere de yol açabiliyor.

ABD 2003’te Irak’ın işgalinden beri ilk kez uranyum içerikli mühimmat kullandı. Söz konusu mermilerin DAEŞ petrol tankerlerini delmek ve tankerlerde yangın çıkarmak amacıyla kullandığı belirtildi.

KULLANMAYACAKLARI SÖZÜ VERMİŞLERDİ

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon yetkilileri daha önce bu mühimmatın Suriye ve Irak’taki operasyonlarda kullanılmayacağını açıklamıştı. CENTCOM da 2015 Mart ayında yaptığı açıklamada Suriye'de seyreltilmiş uranyum içeren mermiler kullanılmayacağını vurgulamıştı.

Hürriyet

Almanya'dan skandal 'soykırım' kararı!

Avrupa ülkesi ordu kuruyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Avrupa ülkesi ordu kuruyor!

Avrupa ülkesi ordu kuruyor!

Avrupa ülkelerinden Kosova'da Meclis, ordu kurma kararını onayladı.

Almanya'dan skandal 'soykırım' kararı!

Almanya'dan skandal 'soykırım' kararı!

Alman Federal Meclisi’nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından, Türk avukatın ya

 

Trump, Rusya'dan haber bekliyor!

Trump, Rusya'dan haber bekliyor!

Trump, Rusya'nın Kırım'ı yeniden Ukrayna'ya iade etmesini bekliyor.

O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı!

O ülkede Sevgililer Günü yasaklandı!

Pakistan'da Sevgililer Günü mahkeme kararı ile yasaklandı.

 

Erdoğan'ın dosyası Trump'a gidiyor

Erdoğan'ın dosyası Trump'a gidiyor

Erdoğan'a suikast girişimi dosyası ABD Başkanı Trump'a gidiyor.

Beyaz Saray'da şok istifa

Beyaz Saray'da şok istifa

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya