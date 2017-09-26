Facebook Twitter Rss

Suriye'den açıklama: Özerkliği tartışırız!

Suriye'den açıklama: Özerkliği tartışırız!.14069
  • Giriş : 26.09.2017 / 12:55:00

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kaosun sürdüğü Suriye'den açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra Kürtlerle özerklik konuşabileceklerini belirtti.

Russia Today’e konuşan Muallim konuyu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya yanıtında gündeme getirdi. Muallim bağımsızlık referandumu hakkında “Bu meseleyi kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğinden yanayız” dedi.

Muallim, “Suriyeli Kürtler Suriye Arap Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde bir tür özyönetim istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir. Ve DEAŞ'ı ortadan kaldırdıktan sonra onlarla masaya oturup geleceğin nasıl şekilleneceği üzerinde anlaşabiliriz” diye konuştu.

HÜRRİYET

Erdoğan o üniversiteleri açıkladı!

Külliye'den referandum açıklaması geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Facebook yasaklanıyor!

Facebook yasaklanıyor!

Rusya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kaldırılabileceği öğrenildi.

Şok! Rusya'da yamyam aile 30 kişiyi yedi!

Şok! Rusya'da yamyam aile 30 kişiyi yedi!

'Kuzuların Sessizliği' filmi Rusya'da gerçek oldu. Korkunç olay 18 yıl sonra ortaya çıktı.

 

Rusya: ABD'nin ikiyüzlülüğü nedeniyle öldü

Rusya: ABD'nin ikiyüzlülüğü nedeniyle öldü

Rusya, ölen Korgeneral Asapov ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi vuramaz!

Rusya: ABD, Kuzey Kore'yi vuramaz!

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki gerilime Rusya'dan açıklama geldi.

 

Almanya'daki seçimden Erdoğan'a oy çıktı

Almanya'daki seçimden Erdoğan'a oy çıktı

Almanya'da yapılan seçimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy çıktı.

O ülkede 5.4 büyüklüğünde korkutan deprem

O ülkede 5.4 büyüklüğünde korkutan deprem

Filipinler'in Bukidnon ve Lanao del Sur bölgeleri 5.4 şiddetinde yaşanan depremle sallandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya