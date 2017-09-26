Suriye'den açıklama: Özerkliği tartışırız!
Kaosun sürdüğü Suriye'den açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasından sonra Kürtlerle özerklik konuşabileceklerini belirtti.
Russia Today’e konuşan Muallim konuyu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya yanıtında gündeme getirdi. Muallim bağımsızlık referandumu hakkında “Bu meseleyi kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğinden yanayız” dedi.
Muallim, “Suriyeli Kürtler Suriye Arap Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde bir tür özyönetim istiyor ve bu mesele müzakere edilebilir, tartışılabilir. Ve DEAŞ'ı ortadan kaldırdıktan sonra onlarla masaya oturup geleceğin nasıl şekilleneceği üzerinde anlaşabiliriz” diye konuştu.
HÜRRİYET
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