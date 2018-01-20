Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz
Suriye'den Türk askerinin Afrin harekatı ile ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklamada bu harekatın kınandığı belirtildi.
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Bir açıklama da İran'dan geldi: Etkilenebilir
İran'dan Afrin operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada harekatın kongreyi etkileyebileceği kaydedil
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonu ile ilgili tüm taraflara bilgi verildiğini aktar
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