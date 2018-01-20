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Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz

Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz.4971
  • Giriş : 20.01.2018 / 21:40:00

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin harekatını kınadıklarını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Suriye'den Türk askerinin Afrin harekatı ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada bu harekatın kınandığı belirtildi.

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