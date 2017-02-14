Suriye'den Mardin'e ateş açıldı!
Suriye topraklarından Türkiye'ye ateş açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri konuya ilişkin açıklama yaparken açılan ateşe misliyle karşılık verildiği ve PKK/PYD üyesi bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'nın bilgi notu şöyle: "13 Şubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin’de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiştir."
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