Suriye'den sert ABD açıklaması
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, ABD'nin ülkesinde bulunan askerlerinin yasadışı olarak kaldığını ve bu durumun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.
TRT
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