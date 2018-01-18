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Suriye'den sert ABD açıklaması

Suriye'den sert ABD açıklaması.20025
  • Giriş : 18.01.2018 / 12:12:00

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert tepki geldi.

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Büyüyen Beşik

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, ABD'nin ülkesinde bulunan askerlerinin yasadışı olarak kaldığını ve bu durumun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

TRT

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