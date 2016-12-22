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Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı

Suriye'den yeni haber: Tahliyeler tamamlandı.26184
  • Giriş : 22.12.2016 / 22:06:00

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.

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Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada Halep'te başlatılan tahliyelerin yola çıkan son konvoyla birlikte tamamlandığı açıklandı.

Muhaliflerin kenti tamamen terk etmesi ile birlikte Halep 4 sene aradan sonra yeniden Esed rejiminin yönetimine geçmiş oldu.

Sputnik’e konuşan bir askeri kaynak, Halep'in doğusundakileri taşıyan son konvoyun da kentten ayrıldığını söyledi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada da Halep zaferinin terörle mücadelede ‘stratejik bir dönüşümü’ temsil ettiği belirtilerek kentin tamamında kontrolün yeniden Suriye Ordusu'nda olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Suriye ordusu, barış ve güvenliğin Halep kentine döndüğünü duyuruyor” dendi.

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