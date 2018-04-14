Suriye medyası: Hukukun çirkin bir ihlali
Suriye devlet televizyonu, Şam’ın Barzeh bölgesindeki araştırma merkezinin saldırıya uğradığına dair haberleri bildirdi. CNN'nin haberine göre Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam’ın banliyösündeki El Kişvah’ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.
Reuters'a konuşan Suriyeli yetkili: Füze saldırısı öncesi tüm askeri üsler boşaltıldı, atılan 30 füzenin üçte biri imha edildi şeklinde konuştu.
"ULUSLARARASI HUKUKUN ÇİRKİN BİR İHLALİ"
Suriye devlet medyası, füze saldırılarını "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" diye tanımladı.
Resmi Sana Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.
Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.
Sana, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.
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