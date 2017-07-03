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Suriye parasına Esad portresi

Suriye parasına Esad portresi.20587
  • Giriş : 03.07.2017 / 09:52:00

Beşar Esad'ın portresi Suriye parasının üzerinde yer alacak.

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Suriye'de bir ilk. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2 bin Suriye Poundu'nun üzerine basılan portresinin piyasaya sürülmesi onaylandı. Esad, ilk kez bir Suriye banknotunda yer alıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, uzun süredir kullanıma girmesi planlanan, ancak ülkedeki mevcut koşullar nedeniyle ertelenen 2 bin Suriye Poundu'nun kağıt banknot olarak piyasaya sürülmesine ilişkin kararı onayladı.

Bugünden itibaren kullanıma girdiği açıklanan 2 bin Suriye Poundu'na ilişkin açıklama yapan Suriye Merkez Bankası Müdürü Duraid Durgham, Beşar Esad'ın portresinin yer aldığı banknotun yıllar önce basılan yeni banknotlar arasında olduğunu ancak, 'savaş koşulları ve kur dalgalanmaları' nedeniyle piyasaya sürülmesinin ertelendiğini ifade etti.

Yeni banknotun, mevcut kurlara göre ortalama 4 dolar değerinde olacağı kaydedildi.

​Suriye'de daha önce de, 2010 yılında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın portresi ülkedeki bin Suriye Poundu'nun üzerinde yer alması kararlaştırılmıştı. Söz konusu bin Suriye Pound'u halen Suriye'de kullanım dahilinde.

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