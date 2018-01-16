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Suriye sınırı ısınıyor! 40 araç daha sevk edildi

Suriye sınırı ısınıyor! 40 araç daha sevk edildi.13896
  • Giriş : 16.01.2018 / 12:07:00

Suriye sınırına 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy sevk edildi.

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Büyüyen Beşik

Sınırda hareketli dakikalar. Suriye sınırına takviye olarak 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy sevk edildi. 40 araçlık askeri konvoy, geceyi Şanlıurfa'da geçirdi.

Sabah saatlerinde 40 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere polis eskortu eşliğinden yola çıktı. Askeri çekicilere yüklü tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleri ile mühimmat yüklü 40 araçlık konvoyun, sınır hattındaki Hatay'a konuşlandırılacağı belirtildi.

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