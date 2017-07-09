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Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!.16688
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:41:00

Suriye sınırında güvenliğin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Suriye sınırında güvenlik seviyesinin en üst seviyeye çıkarılması için önlemler alınmaya devam ediliyor. Duvar bulunan sınır hattında bulanan 8 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine ek olarak yeni kulelerin inşa edilmesine başlanıldı.

Suriye’den yasadışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 25 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilecek kulelerin akıllı silahlar ve otomatik anons sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

İş makineleri tarafından malzemelerin taşındığı sınır hattında görülen ve sayıları açıklanmayan kulelerde görev yapacak askerler için mutfak, yatakhane ve lavabo gibi bölümlerinde bulunduğu kaydedildi.

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