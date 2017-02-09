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Suriye sınırına dev bayrak

Suriye sınırına dev bayrak.10784
  • Giriş : 09.02.2017 / 09:07:00

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine dev bir Türk bayrağı asıldı.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kontrolündeki Telabyad ilçesiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi'nde sınır hattına 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metrelik dev bir Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye 12 metre yüksekliğindeki direğe geçtiğimiz günlerde 4 metrelik Türk bayrağı asıldı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen bayrağın ardından bu kez Altuntepe Mahallesi'ndeki sınır karakolunda 12 metre yüksekliğindeki direğe yine 4 metre genişliğinde dev bayrak asıldı. Askeri yetkililer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın katıldığı törenle askerlerin okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen dev Türk bayrağı, Türkiye ve Suriye tarafından net şekilde görülüyor.

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